Als am Sonntagnachmittag eine Person in der Martin-Luther-Straße gerade an einem Anwesen vorbeiging, zersprang ein Fenster. Kurze Zeit später kamen zwei Kinder aus dem leerstehenden Gebäude. Auf Nachfrage gaben sie zu, dass sie sich zuvor unrechtmäßig darin aufgehalten hätten, mit der zerbrochenen Fensterscheibe aber nichts zu tun hätten. Die Polizei Neustadt, die von diesem Vorfall berichtet, hat Ermittlungen dazu aufgenommen, Hinweise bitte an die Telefonnummer 09568/94310. pol