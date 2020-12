Die Kronacher Lucas-Cranach-Grundschule wird von der Regierung von Oberfranken erneut mit Mitteln aus dem Förderprogramm des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus - Sonderbudget Leihgeräte in Höhe von 11 000 Euro bedacht. Damit erhöht sich die Summe, mit der die Schule ihren Schülern Leihgeräte für das Homeschooling zur Verfügung stellen kann, auf jetzt insgesamt fast 37 000 Euro.

Auch die Gottfried-Neukam-Mittelschule profitiert noch einmal von diesem Sonderförderprogramm: Sie erhält weitere 10 000 Euro und darf sich somit über eine Gesamtförderung für Leihgeräte in Höhe von fast 34 000 Euro freuen. An beiden Schulen sollen die Geräte nun nach und nach zum Einsatz kommen und dabei helfen, die Schüler beim digitalen Unterricht zu unterstützen.

Der zuständige Abteilungsleiter in der Stadt Kronach und Geschäftsführer des Schulverbands Kronach III, Jörg Schnappauf, freut sich gemeinsam mit Grundschulrektorin Carmen Nüchterlein und Mittelschulrektor Roland Härtel über die hohe Förderung. "Alle fördermöglichen Geräte sind bisher bestellt, einige bereits an Schüler ausgegeben. Allerdings warten wir aufgrund bestehender Lieferengpässe leider immer noch auf eine große Hardware-Lieferung für die Grundschule", sagt Schnappauf.

"Dass weitere Mittel für die Leihgeräte bereitgestellt wurden, ist für uns ein echter Segen", erläutert Schulleiter Roland Härtel. "Wir haben sehr großen Bedarf an Leihgeräten, da der Unterricht in vielen Bereichen wie Technik, Informatik und Wirtschaft ohne digitale Unterstützung schlichtweg nicht mehr durchführbar ist", erklärt der Schulleiter.

Carmen Nüchterlein, Rek-torin der Lucas-Cranach-Grundschule, ergänzt: "Unsere Schule ist sehr froh über die Beschaffung von Leihgeräten, die den Kindern bei der Umsetzung unserer pädagogischen Konzepte sowohl an der Schule als auch im Homeschooling helfen."

"Unser Dank gilt vor allem den Entscheidungsträgern im Kronacher Stadtrat und in der Schulverbandsversammlung, die durch die Bereitstellung von finanziellen und personellen Ressourcen die Digitalisierung an unseren Schulen weiter vorantreiben", stellen die beiden Schulleiter abschließend anerkennend fest.

Weitere Maßnahmen zur Digitalisierung sind derzeit die Errichtung einer flächendeckenden WLAN-Infrastruktur an den Schulen, die Ausstattung aller Lehrkräfte mit Tablets sowie die Installation von digitalen Tafeln in allen Klassenzimmern beider Schulen. "Die Whiteboard-Technik an der Lucas-Cranach-Grundschule ist fast zehn Jahre alt und gehört im digitalen Zeitalter bereits der älteren Generation an. Deshalb hat auch die Leistungsfähigkeit dieser Technik nachgelassen. Daher ist es zielführend, auch neue digitale Systeme in die Klassenzimmer zu den Kindern zu bringen, für einen optimalen pädagogischen Unterricht, unterstützt von optimalen digitalen Konzepten", erläutert Jörg Schnappauf kurz das aktualisierte Medienkonzept der Lucas-Cranach-Grundschule.