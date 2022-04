Die Gemeinderäte Oberleichtersbach treffen sich am Mittwoch, 6. April, zu einer Sitzung in der Alten Schule in Breitenbach. Zur Beratung steht ein Antrag auf Gewährung einer Zuwendung für die Digitalisierung der Grundschule Oberleichtersbach an. Beginn ist um 19.30 Uhr. Wer teilnehmen möchte, muss nach Auskunft des Gemeinderats eine FFP2-Maske tragen. sek