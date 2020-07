Digitaler Wandel

Die Wirtschaftsförderung des Landkreises Haßberge weist auf folgendes Angebot hin: Um besonders kleine und mittelständische Unternehmen bei der digitalen Transformationen zu unterstützen, bietet die Taskforce Fachkräftesicherung der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft eine kostenlose Sprechstunde an. Interessierte Unternehmensvertreter können sich individuell über die Unterstützungsleistung der Taskforce sowie Fördermöglichkeiten informieren - entweder online oder im persönlichen Gespräch in den Räumen der Kreisentwicklung, Tränkberg 8, in Haßfurt.

Jörg Schilberger, Experte für Digitalisierung und Arbeiten 4.0 der Taskforce, und Stefan Hohmann, Projektkoordinator Unterfranken, stehen als Ansprechpartner zur Verfügung.

Die Taskforce berät und begleitet Unternehmen, den digitalen Wandel erfolgreich umzusetzen. Sie unterstützt bei der Bedarfsanalyse im Unternehmen, ermittelt den Qualifizierungsbedarf für die Beschäftigten und bringt sie mit passgenauen Bildungsangeboten sowie förderfähigen Qualifizierungen zusammen.

Die Termine für die Sprechstunden sind: Dienstag, 4. August, 14 bis 15 Uhr sowie 15 bis 16 Uhr; Donnerstag, 6. August, 14 bis 15 Uhr sowie 15 bis 16 Uhr. Anmeldungen nimmt Stefan Hohmann an (stefan.hohmann@fks-plus.de); er gibt auch nähere Informationen. red