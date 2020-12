So ganz wollen die Eberner Elferräte die Faschingssaison 2020/2021 unter dem Motto "Es is Fasching, obst es glabbst odder ned!" nicht ausfallen lassen. So gab es am 11.11. schon ein Video zum Faschingsauftakt, das in die sozialen Netzwerke hochgeladen wurde. Da das Video bei den Bürgern positive Resonanz erfuhr, haben die Vorstände des Kulturrings Ebern beschlossen, auch einen bunten Abend digital auf die Beine zu stellen.

Geplant ist die Erstellung eines Videos mit verschiedenen Beiträgen. Dies können Büttenreden, Sketche, kleine Tänze (von Einzelpersonen, Tanzmariechen) sein, die einzeln aufgenommen und zu einem Video zusammengeschnitten werden. Natürlich werden laut den Kulturring-Angaben für die Aufnahmen die Corona-Regeln beachtet.

Der Kulturring kann schon jetzt verraten, dass einige Lokalgrößen zu sehen sein werden. Der Kulturring steckt derzeit intensiv in den Planungen, um am Faschingssamstag auf Sendung gehen zu können. jrs