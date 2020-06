Digitaler Austausch zu Ausbildung

Am Montag, 22. Juni, laden Bildungsregion, AK Schule-Wirtschaft und die Wirtschaftsförderung des Landkreises Haßberge von 16 bis 18 Uhr zu einem digitalen Austausch zu Entwicklungen und Herausforderungen durch Corona im Bereich Ausbildung ein.

Das Thema lautet "Reden wir über ... Ausbildung und Corona". Mit dem digitalen Fachgespräch möchten die Veranstalter Vertreter aus Wirtschaft und Schule zu einem virtuellen Austausch einladen, um gemeinsam über das Thema Ausbildung und die aktuellen und künftigen Herausforderungen aufgrund von Corona reden.

In den Startlöchern

Ab 15.30 Uhr geht es um Technik-Check-In und das digitale Ankommen. Um 16 Uhr erfolgt die Begrüßung durch Vertreter der Bildungsregion und ein Grußwort von Landrat Wilhelm Schneider; um 16.15 Uhr beginnen die Eingangsstatements als Impuls für den Austausch: Wie ist die aktuelle Lage am Ausbildungsmarkt? Welche weiteren Entwicklungen bis ins Jahr 2021 sind zu erwarten? Worauf müssen sich Betriebe und Jugendliche einstellen? Welche Unterstützungsmöglichkeiten gibt es für Betriebe?

Um 17 Uhr geht es in diesem digitalen Fachgespräch dann über zu den Themensessions. Reden wir über ... heißt es zu diesen Themen: ? Ausbildungsstart 2020 ? Ausbildungsstart 2021 (Wie kann man sich jetzt bei den Bewerbern für 2021 präsentieren?) ? Ihre Erfahrungen in der Corona-Zeit (Stammtisch mit Wirtschaftsförderer Michael Brehm) ? Berufsorientierung in der Schule (Austauschmöglichkeit für Schulakteure).

Um 17.45 Uhr wird die Abschlussrunde aus den Themensessions eingeläutet und um 18 Uhr soll das digitale Fachgespräch enden, teilen die Veranstalter mit.

Anmeldung erforderlich

Den Link zur Videokonferenz gibt es nach der Anmeldung per E-Mail. Anmeldung an bildungsregion@hassberge.de sind möglich bis zum 19. Juni 2020. Die Teilnehmerzahl ist auf 40 Personen begrenzt, wird mitgeteilt. red