Digitale Medien als Werkzeug

Die Corona-Krise hat es an den Tag gebracht: Wenn Ausgangsbeschränkungen und Kontaktverbote gelten, sind digitale Mittel der Kommunikation und Zusammenarbeit unumgänglich. In der persönlichen Lebenswelt der Kinder sind digitale Medien längst zu einem Bestandteil des Alltags geworden. Dieser Wirklichkeit muss auch die Kindertagesstätte gerecht werden.

Daher bietet das Referat Fortbildung des Caritasverbandes für die Erzdiözese Bamberg ein Tagesseminar für pädagogisches Personal an, bei dem es um "Digitale Medien als sinnvolles Werkzeug" geht. Auf Basis theoretischer Aspekte befassen sich die Teilnehmenden zunächst mit dem sinnvollen Einsatz neuer Medien in Kindertagesstätte und Hort. Dann probieren sie verschiedene Tools und Möglichkeiten aus. Dabei klären sie die Frage, welche davon für die eigene Einrichtung geeignet sind und wie man sie in die pädagogische Arbeit einbringen kann.

Das Seminar findet am Montag, 13. Juli, von 9 bis 16.30 Uhr im Bistumshaus St. Otto in Bamberg (Heinrichsdamm 32) statt. Der Tagungsbeitrag beläuft sich auf 105 Euro für Mitarbeitende aus katholischen Einrichtungen bzw. 130 Euro für externe Teilnehmende. Eine Anmeldung ist erforderlich. Informationen gibt es auf www.caritas-bamberg.de oder im Referat Fortbildung unter E-Mail: darja.hinter@caritas-bamberg.de, Telefon 0951/8604133. red