Wie unter einem Brennglas zeigte sich während der coronabedingten Kontaktbeschränkungen, wie groß der Bedarf an digitalen Lösungen gerade auch in der Versorgung von Menschen mit Demenz ist.

Zu der Online-Veranstaltung "Demenz und Digitalisierung - Neue Wege in Bayern" laden sechs Erlanger Experten und Staatsministerin Melanie Huml am 24. September ein, um über die bisherigen Erfahrungen zu berichten und um über neue Wege im Projektverlauf zu informieren. Die Veranstaltung findet von 14 bis 16 Uhr in Nürnberg statt und wird via Livestream für die breite Öffentlichkeit ins Internet übertragen.

Die Eröffnungsworte spricht Melanie Huml, Bayerische Staatsministerin für Gesundheit und Pflege. Anschließend richten die Experten in fünf 15-minütigen Vorträgen den Fokus auf unterschiedliche Aspekte des großen Themenkomplexes. Gegen 15.30 Uhr besteht die Möglichkeit zur Diskussion mit den Referenten, an der sich auch die Online-Teilnehmer aktiv beteiligen können.

Weitere Informationen zum Programm sowie zum Livestream gibt es online unter https://digidem-bayern.de/demenz-und-digitalisierung/. red