Am Donnerstag, 1. Oktober, findet von 14 bis 15.30 Uhr im Rahmen der "Zukunftswerkstatt Digitalisierung" ein digitaler Stammtisch im Café/Bistro "Offener Treff" des Mehrgenerationenhauses in Haßfurt statt. Darauf macht das Mehrgenaereationenhaus aufmerksam. Bei digitalen Stammtischen referieren Experten aus ganz Deutschland per interaktiven Livestream über Themen und Inhalte der digitalisierten Welt. Auch beantworten sie die Fragen der Teilnehmer vor Ort. Bei diesem Stammtisch zum Thema "Sicherheit bei Smartphones & Co." erklärt ein Experte, wie man sich vor Hackerangriffen schützen kann, welchen Schutz Apps bieten und wie man sein Gerät selbst leicht schützen kann. Einladung ergeht an Interessierte aller Generationen. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung unter Telefon 09521/9528250 oder per E-Mail an mghhassfurt@kvhassberge.brk.de ist nötig. red