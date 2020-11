Während der Lockdown-Phase in der Corona-Pandemie sind Führungen durch Kulturstätten nicht möglich, das kulturelle Leben steht weitestgehend still. Die Pfarrei Hannberg investiert deshalb in die Digitalisierung und möchte das Kulturdenkmal "Wehrkirche Hannberg" möglichst vielen Menschen digital zugänglich zu machen.

Ein virtueller Rundgang durch die Wehrkirche Hannberg, der drittgrößten Kirchenburg Deutschlands, ermöglicht jetzt einzigartige Einblicke in die Kunst und Kultur der Wehrkirche und bietet eine Vielzahl an Informationen in digitaler Form an. Wer es selbst ausprobieren will, kann dies unter www.wehrkirche-hannberg.de tun. Das Projekt ist in der Region einmalig, vergleichbare Produkte gibt es bisher nur für das Fembohausdach und die Daueraustellung der Nürnberger Prozesse. Die Wehrkirche Hannberg ist somit das erste Kulturdenkmal im Landkreis Erlangen-Höchstadt das einen vergleichbar hochwertigen virtuellen Rundgang vorzuweisen hat.

Man kann sich dabei über den Laptop, über das Tablet oder das Smartphone auf eine beeindruckende virtuelle Tour durch die Wehrkirche Hannberg begeben und sowohl das Innere der farbenfrohen Pfarrkirche Geburt Mariens als auch die Außenanlage der Wehrkirche per Mausklick erforschen. Dafür wurden zehn hochwertige dreidimensionale Panoramafotos zu der Tour zusammengefügt und 59 kulturelle Highlights inhaltlich beschrieben.

Das Projekt wurde initiiert und durchgeführt durch den Sachausschuss "Kunst, Kultur und Geschichte (KKG)" der Pfarrei Hannberg.

Da die Anschaffungs- und Wartungskosten des digitalen Kirchenführers nicht vollständig durch Fördermittel gedeckt werden können, würde sich die Pfarrei über private oder geschäftliche Spenden freuen. Bereits tätig geworden in diesem Sinne ist die Sparkasse Erlangen-Höchstadt, deren Vorstandsmitglied Reinhard Lugschi an Pfarrer Johannes Saffer und Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Thomas Willert eine Spende über 1000 Euro übergab. Spender finden einen Link zum Spendenportal der Sparkasse auf der Seite des digitalen Kirchenführers. Bei Spenden, die bis zum 24. November eingehen, will die Bank den Betrag noch aufstocken, d.h. jede Spende kann sogar doppelt wirken.

Pfarrer Saffer lädt alle Interessierten zu der digitalen Reise durch die Kirche ein. Saffer: "Informieren Sie sich über die kunsthistorischen Sehenswürdigkeiten und erfahren Sie, wie unsere Vorfahren in diesen Gebäude den christlichen Glauben gelebt haben."