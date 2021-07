Obersiemau 21.07.2021

Dieses Jahr wird mal im Tal gefeiert

In diesem Jahr veranstaltet der Obst- und Gartenbauverein Obersiemau-Birkach am Forst sein Strambergfest im Tal am Kelterhaus am Sonntag, 8. August. Los geht's um 14 Uhr mit einer Kaffeetafel und viel...