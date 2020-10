Ein Unbekannter hat am Donnerstag um 6.01 Uhr in Weisendorf im Gewerbegebiet Ost den Verkaufsraum der dortigen Tankstelle betreten. Laut Pressebericht der Polizei kaufte der Kunde sich zunächst zwei Flaschen Korn, die er an der Kasse bezahlte. Danach fragte er nach einem Reservekanister. Diesen ließ er sich an der Kasse abscannen, jedoch ohne ihn zu bezahlen. Anschließend verließ er den Verkaufsraum und begab sich zu den Zapfsäulen. Dort füllte er Diesel in den Kanister.

Nachdem er diesen befüllt hatte, rannte der Mann plötzlich mit dem vollen Kanister in Richtung Rewe-Markt davon. Der Mann konnte folgendermaßen beschrieben werden: Etwa 35 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, normale Statur, dunkle, kurze Haare. Er war bekleidet mit einem grauen Kapuzenpulli. Die Polizei Herzogenaurach sucht Zeugen, denen eine Person mit einem Kraftstoffkanister mit "Avia"- Aufschrift im näheren Umfeld aufgefallen ist und die sachdienliche Hinweise zur Tat, zum Täter oder zu dessen Fluchtrichtung geben können. Diese werden gebeten, sich unter Telefon 09132/78090 zu melden. pol