Der Rotary-Club Höchstadt hat auch in diesem Jahr wieder einen Adventskalender herausgegeben, dessen Verkaufserlös einem guten Zweck zukommt. Hinter dem zweiten Türchen verstecken sich folgende Gewinne (numerisch sortiert):

26527: Bayerisches Rotes Kreuz, Gutschein für Kurs Breitenausbildung; 26990: Betten Seubert, Gutschein 25 Euro; 27520: Bayerisches Rotes Kreuz, Gutschein für Kurs Breitenausbildung;

27536: Bauernladen und Kutschfahrten Hock, Gutschein 20 Euro; 27835, 28076, 28287: Bayerisches Rotes Kreuz, Gutschein über "Sieben Tage Essvergnügen";

28444: Betten Seubert, Gutschein 25 Euro; 28823: Bauernladen und Kutschfahrten Hock, Gutschein 20 Euro; 29022: Bio am Vogelseck, Gutschein 20 Euro; 29048, 29161, 29298: Bayerisches Rotes Kreuz, Gutschein für Kurs Breitenausbildung; 29307, 29353: Bio am Vogelseck, Gutschein 20 Euro; 29361: Bauernladen und Kutschfahrten Hock, Gutschein 20 Euro; 29416: Betten Seubert, Gutschein 25 Euro; 29550: Bayerisches Rotes Kreuz, Gutschein über "Sieben Tage Essvergnügen";

29798: Bio am Vogelseck, Gutschein 20 Euro; 29814, 30067: Bauernladen und Kutschfahrten Hock, Gutschein 20 Euro; 30164: Betten Seubert, Gutschein 25 Euro; 30233: Bio am Vogelseck, Gutschein 20 Euro; 30331: Bayerisches Rotes Kreuz, Gutschein über "Sieben Tage Essvergnügen"; 30480: Bio am Vogelseck, Gutschein 20 Euro.

Angaben ohne Gewähr red