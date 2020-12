Die Höchstadter Rotarier haben auch in diesem Jahr wieder Lose für einen Adventskalender verkauft. Der FT veröffentlicht die Gewinnzahlen. Hinter der Tür vom 1. Dezember verstecken sich folgende Gewinne (numerisch sortiert):

26529, 26539, 26783, 26790, 26859: Aischpark-Apotheke; jeweils Einkaufsgutschein 20 Euro; 26952: Abokiste, Schnupperkisten, 26997: Aischparkapotheke, Einkaufsgutschein 20 Euro; 27013: A4PlusKursStudio, Monatsgutschein; 27025: Abokiste, Schnupperkisten; 27200: ADAC, Gutschein Fahrsicherheitstraining; 27240: Aischpark-Apotheke, Einkaufsgutschein 20 Euro; 27243: ADTV Tanzstudio Geist, Gutschein für Tanzkurs; 27283, 27334: Aischpark-Apotheke, je ein Einkaufsgutschein 20 über 20 Euro; 27379, 27803: A4PlusKursStudio, je ein Monatsgutschein; 27877, 27920: Aischpark-Apotheke, je ein Einkaufsgutschien über 20 Euro; 28200: A4PlusKursStudio, Monatsgutschein; 28217: Abokiste, Schnupperkisten; 28413: Aischpark-Apotheke, Einkaufsgutschein 20 Euro; 28600: Gärtnerei Großkopf, Christbaum: Abholung in der Gärtnerei in Hemhofen; 28678: Aischpark-Apotheke, Einkaufsgutschein 20 Euro; 28696: Abokiste, Schnupperkisten; 28727, 28728, 29004: Aischpark-Apotheke, jeweils Einkaufsgutschein 20 Euro; 29054: Abokiste, Schnupperkisten; 29187, 29191, 29431, 29453, 29615, 29737, 30040, 30174: Aischpark-Apotheke, jeweils Einkaufsgutschein 20 Euro; 30336: A4PlusKursStudio Monatsgutschein; 30346: Aischpark-Apotheke, Einkaufsgutschein 20 Euro; 30446 Gärtnerei Großkopf, Christbaum: Abholung in der Gärtnerei Großkopf, Bergstraße 2, 91334 Hemhofen.

Angaben ohne Gewähr red