Immer zum Ende des Jahres steht bei der Baur-Gruppe die Ehrung langjähriger Mitarbeiter an, stets verbunden mit einer Ehrungsveranstaltung. Federführend verantwortlich für die Organisation dieser Events ist der Personalbereich der Unternehmensgruppe, der in diesem Jahr vor eine Herausforderung gestellt wurde. "Natürlich hatten wir uns schon auf einen tollen Tag mit all unseren Jubilaren gefreut. Wir wollten wieder einen Bus anmieten und einen Ausflug ins Blaue starten", berichtet Personalleiterin Sabine Kratochwil.

Doch die Corona-Pandemie und die damit erforderlichen Schutzmaßnahmen sorgten für eine Programmänderung. Sabine Kratochwil: "Also haben wir für unsere Jubilare im wahrsten Sinne ein Überraschungspaket geschnürt." Im November wurden fleißig Päckchen gepackt. Der Inhalt: handgefertigte Pralinen mit dem Logo der Baur-Gruppe aus der Confiserie Besold aus Weismain, selbst gemachte Nudeln aus den Baur-Mitarbeiterrestaurants, Baur-Honig und vieles mehr. Bei den Jubilaren kam die Überraschung super an.

Botschaft vom Geschäftsführer

Werner Beyerlein wurde für 50 Jahre Betriebszugehörigkeit geehrt und sagte: "Als ich vor kurzem das Jubiläumspaket erhalten habe, habe ich mich tierisch gefreut!"

53 Mitarbeiter ehrte die Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Burgkunstadt in diesem Jahr für 25, 40 und sogar 50 Jahre Betriebszugehörigkeit. Hans-Christian Müller ist als Geschäftsführer für den Personal-Bereich in der Baur-Gruppe verantwortlich. "Es war und ist mir absolut wichtig, dass ich mich im Namen der gesamten Geschäftsführung bei unseren Jubilaren für ihren langjährigen Einsatz und ihr Engagement bedanke. Das habe ich in diesem Jahr, den Umständen geschuldet, in einer Videobotschaft getan."

Auch Logistiker Werner Beyerlein arbeitet seit 50 Jahren bei der Baur-Gruppe. Mit Blick auf die hohe Anzahl langjähriger Mitarbeiter ergänzte er: "Für mich sind Kollegen, die seit langer, langer Zeit bei uns beschäftigt sind, Gold wert. Wir alle profitieren von ihrem reichen Erfahrungsschatz. Sie sind top vernetzt und leben eine hohe Verbundenheit zu ihrer Tätigkeit und zum Unternehmen. Wir sind stolz auf die überdurchschnittlich hohe Betriebszugehörigkeit in unserer Unternehmensgruppe. In Verbindung mit dem frischen Wind, den Neueinsteiger mitbringen, ist dies die ideale Kombination."

Insgesamt beschäftigt die Baur-Gruppe an ihren oberfränkischen Standorten mehr als 4000 Menschen. red