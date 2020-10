In den letzten Tagen hat ein unbekannter Täter einen Metallpoller verbogen, die dazugehörige Absperrkette gestohlen und im Auspuff eines Autos eine Eisenstange hinterlassen. Die Polizei sucht Zeugen. In der Nacht zum Mittwoch hat sich ein Unbekannter in der Hofeinfahrt eines Einfamilienhauses in der Sonnenleite an einem Absperrpfosten und einem Pkw zu schaffen gemacht. Die Anwohnerin hatte am Mittwochmorgen den umgeknickten Sperrpoller und eine aus dem Auspuff ihres Autos ragende Eisenstange feststellen müssen. Schäden in Höhe von über 100 Euro entstanden nur an dem Pfosten. Wenige Tage vorher hatte vermutlich derselbe Täter bereits aus der Hofeinfahrt die Kette des Absperrpfostens gestohlen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Coburg unter der Telefonnummer 09561/645-0 in Verbindung zu setzen. pol