Gleich zweimal schlug ein bislang unbekannter Langfinger am Mittwoch in einem Coburger Verbrauchermarkt zu. Das erste Opfer war eine 80-jährige Frau, der aus einem kleinen braunen Rucksack der Geldbeutel gestohlen wurde. Als die Frau ihre Einkäufe bezahlen wollte, entdeckte sie, dass der Reißverschluss geöffnet war und ihr Geldbeutel fehlte. Während die Polizisten den Sachverhalt aufnahmen, teilte ihnen eine 76-jährige Kundin mit, dass sie ebenfalls bestohlen wurde. Ihre Geldbörse sei aus ihrer Handtasche entwendet worden. Sie gab an, dass sie ihre Handtasche während ihres Einkaufs am Körper getragen habe. Auch diese Kundin bemerkte erst an der Kasse, dass ihr Geldbeutel fehlte. Darin befanden sich neben ihrer EC-Karte noch 100 Euro Bargeld. Zeugenhinweise dazu nimmt die Polizei in Coburg unter der Telefonnummer 09561/4650 entgegen. pol