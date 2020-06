Diebstahl / Einbrüche

Im Landkreis gab es im vergangenen Jahr 672 Diebstähle, was etwa einem Viertel aller 2899 Delikte entspricht. 2018 zählte noch 801 Fälle. Als schwerer Diebstahl gelten die Vergehen, bei denen die Täter etwas auf- oder in etwas einbrechen. Knapp ein Viertel der Diebstähle des Landkreises (155) sind in diese Kategorie einzuordnen. 20 Fälle davon stellen Wohnungseinbrüche dar. In Bad Brückenau blieben Diebstähle mit 134 Fällen etwa auf Vorjahresniveau. Einer der 30 Ladendiebstähle war ein besonders schwerer Fall von Bandendiebstahl. Es gab fünf Wohnungseinbrüche. In Hammelburg gab es mit 129 Fällen 17 Diebstähle weniger als im Vorjahr und davon nur einen Wohnungseinbruch. In Bad Kissingen schlugen 409 Diebstähle auf. Damit fielen die Straftaten um 20 Prozent im Vergleich zum Jahr 2018. Im Falle des schweren Diebstahls ist ein Rückgang von gut 30 % zu verzeichnen. Die Wohnungseinbrüche haben sich jedoch von sieben (2018) auf 14 verdoppelt.