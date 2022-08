Ein knappes Zeitfenster hat ein Dieb genutzt, um Werkzeuge aus einer Garage in Euerdorf zu stehlen. Der 58-jährige Geschädigte öffnete laut Polizeibericht am Samstagvormittag sein Garagentor und ging zu seinem in 20 Meter Entfernung geparkten Auto. Als er etwa zehn Minuten später zurückkehrte, stellte er fest, dass Werkzeuge fehlten, die in der Garage gelagert waren. Bei dem Diebesgut handelt es sich unter anderem um einen "Makita"-Bohrhammer und eine Videokamera der Marke "Logitech". Die Beute hat einen Wert von 500 Euro. Dem Geschädigten fiel zum Tatzeitpunkt gegen 10.40 Uhr vor Ort ein junger Mann auf, etwa 25 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß, kurze Jeanshose und helles T-Shirt, der im Bereich der Gerichtsgasse/Hammelburger Straße mit einem Handy telefonierte. Diese Person könnte mit dem Diebstahl in Zusammenhang stehen. Die Hammelburger Polizei fragt nun, wer am 27. August, um 10.40 Uhr dort etwas Auffälliges bemerkt hat oder zur Identität der gesuchten Person sachdienliche Hinweise geben kann. Infos unter Tel. 09732/ 90 60 oder per Email an pp-ufr.hammelburg.pi@polizei.bayern.de pol