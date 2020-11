Am Mittwochmorgen wurden bei der Einsatzzentrale zwei Dieseldiebstähle aus Kraftfahrzeugen im Raum Hammelburg gemeldet. Beide Kraftfahrer verbrachten jeweils die Nacht von Dienstag auf Mittwoch in ihrem Lkw und haben von dem dreisten Diebstahl nichts mitbekommen, heißt es im Polizeibericht.

Der eine Diebstahl ereignete sich in der Zeit von 21.30 bis 6 Uhr, abgezapft wurden rund 500 Liter Diesel aus einem Lkw, der auf einem Parkplatz neben der Bundesstraße 287, zwischen Fuchsstadt und der Anschlussstelle zur Autobahn, stand. Der zweite Diebstahl wurde zwischen 21.30 und 3.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Kissinger Straße begangen. Hier fehlten rund 800 Liter Diesel. Bei beiden Fahrzeugen wurde der Tankdeckel beschädigt, der Wert der Beute beträgt 500 und 800 Euro. Personen, die verdächtige Beobachtungen (Personen oder Fahrzeuge, die zum Abtransport dieser Menge an Kraftstoff geeignet sind) gemacht haben, werden gebeten, sich sich unter Tel.: Nr. 09732/9060 bei der Polizei zu melden. pol