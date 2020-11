Herzogenaurach vor 16 Stunden

Diebe räumen Baustelle aus

Unbekannte sind in der Zeit von Freitag, 12 Uhr, bis Montag, 7.30 Uhr, in Herzogenaurach in der Würzburger Straße in einen Baustellenbereich eingedrungen. Aus einem mit einer Baustellentür verschlosse...