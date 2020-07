Diebe dringen in Gartenlauben ein

Zwischen Dienstagmorgen, 7. Juli, und Sonntagmorgen, 12. Juli, drangen Unbekannte in zwei Gartenlauben in der Südflur ein. Sie hebelten die Fenster auf und verschafften sich so Zutritt in die Gebäude. Dort durchwühlten sie die Räume und nahmen verschiedene Nahrungsmittel mit. Die Bamberger Polizei sucht nun nach Personen, die in dem relevanten Zeitraum im Bereich der Tatorte verdächtige Personen beobachten konnten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-210 bei den Ermittlern zu melden. Vandalen beschädigen Klettergerüst Bereits zweimal haben Unbekannte ein Klettergerüst im Hof der Grundschule in Gaustadt beschädigt. Einmal im Zeitraum zwischen Mittwoch, 1., und Donnerstag, 2. Juli, und dann nochmals zwischen Montag, 6., und Dienstag, 7. Juli. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Die Bamberger Polizei sucht nun nach Personen, die in den relevanten Zeiträumen im Bereich der Tatorte verdächtige Personen beobachten konnten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0951/9129-210 bei den Ermittlern zu melden. pol