Die Gelegenheit ausgenutzt hat ein unbekannter Dieb am Sonntag gegen 12 Uhr auf der öffentlichen Herrentoilette am Parkfriedhof. Dort hat nämlich ein 79-Jähriger seine Geldbörse liegenlassen. Etwa eine Stunde später fand sie sein Sohn dort in einem Mülleimer. Ein Unbekannter hatte sie offensichtlich da hinein geworfen, zuvor aber auch noch 70 Euro Bargeld sowie die EC-Karte entnommen. Die Karte ist jetzt gesperrt. pol