Dienstagnacht war ein Großaufgebot an Polizei unterwegs, um einen Einbrecher zu suchen. Am Dienstag kurz nach 22 Uhr war ein Mann unterwegs zu seiner Ranch, die sich in der Verlängerung des Ringweges in Seubrigshausen befindet. Dabei kam ihm ein dunkel gekleideter, maskierter Mann entgegen, der eine Heckenschere und Motorsense mit sich führte, berichtet die Polizei Bad Kissingen. In der Folge ließ der Unbekannte die Heckenschere fallen und verschaffte sich durch Fuchteln mit der Motorsense freie Bahn, um in Richtung Rothof flüchten zu können, heißt es weiter. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem flüchtigen Unbekannten mit einem Großaufgebot der Polizei samt Hubschrauber verlief erfolglos. Es stellte sich heraus, dass der Unbekannte die Türe zur Ranch mit einem Brecheisen aufgehebelt und hochwertiges Werkzeug im Wert von 1000 Euro zur späteren Abholung bereitgestellt hatte. Der flüchtige Mann sprach gebrochen deutsch, ist circa 1,85 Meter groß und schlank. Er war dunkel bekleidet, trug eine Maske sowie dunkle Handschuhe. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde "lediglich" die Motorsense entwendet. Zeugen, die Beobachtungen machen konnten und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Kissingen, Tel. 0971/714 90 in Verbindung zu setzen. pol