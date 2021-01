Nachdem ein Angestellter eines Lebensmittelmarktes in der Gretel-Baumbach-Straße am Donnerstag gegen 18.30 Uhr einen Mann bemerkte, der sich auffällig verhielt, beobachtete er ihn aus sicherer Entfernung weiter. Hierbei stellte er fest, dass der circa 25 bis 30 Jahre alte Mann die Waren, welche er in seinen mitgebrachten Einkaufskorb gesteckt hatte, an der Kasse vorbeischmuggeln und den Laden verlassen wollte. Es gelang ihm noch, die Person festzuhalten. Der Mann ließ seinen Korb fallen und es entstand eine Rangelei. Der Täter schaffte es sich loszureißen und das Geschäft zum Vorraum hin teilweise zu verlassen. Er schnappte sich eine Bierflasche aus einem Kasten in der Auslage, als er erneut festgehalten werden sollte und drohte, damit zuzuschlagen. Der Angestellte zog sich zurück und dem Täter gelang die Flucht, allerdings ohne Beute. pol