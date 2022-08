Im August ereigneten sich im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Bad Neustadt mehrere Fahrraddiebstähle, bei welchen ein unbekannter Täter mutmaßlich unter Zuhilfenahme eines bislang unbekannten Werkzeuges die angebrachten Fahrradschlösser durchtrennte und sich anschließend mit teils sehr hochwertigen Pedelecs vom Tatort entfernte. Die bisherigen Ermittlungen und Zeugenaufrufe zu den einzelnen Fällen führten bislang noch nicht zu einem Ermittlungserfolg, weshalb zu ausgesuchten Fällen nochmals ein Zeugenaufruf gestartet wird, teilt die Polizeiinspektion Bad Neustadt mit.

Wie berichtet, ereigneten sich zwei Fälle am 9. und 17. August am Busbahnhof in der Mühlbacher Straße, ein weiterer Fall am 8. August am Fahrradstellplatz vor dem Triamare und ein vierter Fall am Seefest in Hohenroth. Bei letzterem Fall war ein Pedelec der Marke Haibike, Typ "Seventynine Fully" in der Farbe Schwarz/Orange circa 30 Meter vom Festzelt entfernt an einem beleuchteten Laternenmast am Gehweg mit einem Kettenschloss gesichert.

Festbesuchern und Anwohnern müsste das Fahrrad aufgefallen sein.

Aufgrund der mutmaßlichen Begehungsweise bittet die Polizei die Bevölkerung erneut um sachdienliche Hinweise. Wer hat an den verschiedenen Tat-örtlichkeiten verdächtige Beobachtungen gemacht und eine Person wahrgenommen, welche sich an den Stellplätzen aufgehalten hat?

Personenbeschreibung

Gesucht wird in diesem Zusammenhang eine circa 35- bis 40- jährige männliche Person, circa 1,85 Meter groß, Glatze, dunkler Kinnbart, Ohrringe (evtl. Tunnel), eventuell weiß lackierte Fingernägel und mit mindestens einem ganzflächigen Tattoo am rechten Arm.

Hinweise nimmt die Polizei Bad Neustadt/Saale, Tel. 09771/6060, entgegen. pol