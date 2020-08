Der Stoßseufzer kam von ganz tief drinnen: "Endlich wieder Gästeautos auf'm Hof!" Busfahrer Frank Stobbe wähnte sich am Ende einer langen Durststrecke. "Die erste Fahrt seit 18. März", verkündete er vor der Reisegesellschaft, die er für Frankenland-Reisen nach Passau bringen und auf ihrer Donaufahrt bis nach Budapest parallel zum Wasserweg begleiten sollte. Eine angenehme Form des Reisens, da man den Koffer nur packen muss, um ihn danach dem mit Desinfektions-Handschuhen bewaffneten Busfahrer übergeben, aber sich nicht mehr kümmern muss, obwohl danach viele Destinationen angesteuert werden.

Es war die zweite Fahrt der "Geoffrey Chaucer", die erst im Juni in Dienst gestellt worden ist. Ein Schiff der Scylla-Reederei, die unter Schweizer Flagge und ganz anderen Vorzeichen fährt: Nach dem Lockdown und dem Restart unter strengen Vorschriften wagten sich bei der Jungfernfahrt gerade einmal 28 Passagiere an Bord, jetzt bei der zweiten Reise starteten 94 zum Törn entlang einer wunderbaren Route.

Temperatur messen

Die Sicherheitsvorkehrungen sind streng. Schon vor dem Einsteigen der Reisenden aus dem Landkreis Haßberge und der Region in den Shuttle-Bus wechselte Busfahrer Frank die Profession: Temperatur messen steht an, sorgsam protokolliert vom Aushilfsmediziner. Danach die Belehrung, dass bei jedem Besteigen und Verlassen des Busses die neu installierten Spender mit Hygienemitteln zu nutzen sind. Während der Fahrt gilt strikte Maskenpflicht (worüber der Mitglieder der temporären Zweckgemeinschaft gegenseitig sorgsam wachen). Einen fünfstelligen Betrag hat Firmen-Chef Klaus Wichler investiert, um seine Flotte gemäß den aktuellen Anforderungen aufzurüsten. Seit Mitte März lag der Geschäftsbetrieb des weltweit agierenden Unternehmens aus der Haßgau-Provinz am Boden. Absagen, Umbuchungen, Hoffen und Bangen bestimmten den Alltag. Bis sich Mitte Juni der Hoffnungsschimmer auftat: Flussschifffahrten werden - wie auch Busreisen - unter Auflagen wieder erlaubt.

Zusatz-Angebote

Weil die amerikanischen Stammgäste auf unabsehbare Zeiten ausbleiben, kam Frankenland-Reisen an ein größeres Kontingent des Flussfahrtenveranstalters Globalis, womit sich zumindest bis Oktober kurzfristig einige Zusatz-Angebote ergaben und Umsätze erwirtschaften lassen.

So tummeln sich denn ausschließlich deutsche Gäste auf dem Schiff - kommend aus Berlin vom Bodensee, aus Altbayern oder dem Frankenland. Die Crew indes ist international - unter anderem Franzosen, Holländer, Österreicher, Rumänen, Serben.

Die Reiseziele auch: Binnen weniger Tage erreicht die Ausflugsgesellschaft auf den Spuren von Kaiserin Sissi drei europäische Hauptstädte (Wien, Budapest, Bratislava), sieht fast schon eine Überdosis an Kulturgütern der einstmals mächtigen Donau-Monarchie: Stift Melk mit seiner wunderbaren Klosterkirche und überwältigenden Bibliothek, die Wachau mit ihren Burgen, Ruinen und Weinbergen an den Ufern, Wien mit Schloss Belvedere, Hofburg, Lipizzaner Hofreitschule, Stephansdom und Schloss Schönbrunn, Budapest mit Altstadt, Regierungsviertel, Matthiaskirche, Gellert-Berg und Parlament, dessen Beleuchtung bei der nächtliche Vorbeifahrt die schöne blaue Donau zur güldenen macht.

In Bratislava erfolgt der Aufstieg zur Preßburg per Bimmelbahn, Dürnstein beeindruckt mit einer Klosterkirche, um die viele Großstädte neidisch wären, sowie der Einkehr zum Heurigen. Beim Abschluss in Linz mundet die berühmte Torte zur Melange, werden die Infos zum Dom samt seiner mietbaren Eremitenwohnung im Turm goutiert.

Die Landgänge funktionieren dank des stets bereitstehenden Frankenland-Busses perfekt. Jeweils fünf Stadtführer erklären und witzeln in den Kleingruppen. In jeder Stadt ist die Freude über den wieder aufkeimenden Tourismus spürbar. Und auch die Tatsache greifbar, dass von Boom noch lange keine Rede sein kann. "An normalen Tagen könnten wir hier gar nicht stehen bleiben, sondern würden weitergeschoben", beschreibt der Führer in Schloss Schönbrunn eine Normalität, die er selbst nicht zurücksehnt.

Und im 180-Seelen-Dorf Dürnstein schüttelt der Fremdenführer verwundert den Kopf, als ein sichtlich missmutiger Mann aus seinem Auto steigt und die Besuchergruppe erkennbar mit wenig Wohlwollen mustert. "Jetzt hatten wir fünf Monate keinen Besucher im Ort und unser Dorfarzt ärgert sich schon, wenn ich mit 16 Leuten hier stehe."

Das sehen die Crew-Mitglieder an Bord ganz anders. Sie bemühen sich um ihre Gäste und auch um Deutschkenntnisse. Eine ganz besonders gute Woche hat das Küchen-Personal erwischt, das allerlei Leckereien aus den jeweiligen Regionen am Ufer kredenzt.

Auch auf dem Schiff gelten strikte Hygiene-Vorgaben. Temperaturkurven werden auf Covid-Protokollen angelegt, die Fußwege in den Speisesaal, Lounge oder Sonnendeck per Pfeilvorgaben entzerrt (auch wenn es Tage dauert, bis sie das Einbahn-System verinnerlicht haben, da es Umwege bedeutet). Die Maske darf nur abnehmen, wer Platz genommen oder sich abgelegt hat, wofür neben den schmucken Kabinen das Sonnendeck samt Golfer-Green und Whirlpool beste Voraussetzungen bieten. Dennoch bleiben einige Bereiche des 135 Meter langen Bootes, das maximal 176 Passagiere aufnehmen kann, teilweise oder komplett gesperrt, das Bistro öffnet nur bei einer bestimmten Zahl an Voranmeldungen.

Somit gilt für die Wasserstraßen die selbe Erkenntnis wie bei den Tourismusströmen: Es läuft wieder an, aber gemächlich, wie das Wasser auf der Donau vom Schwarzwald zum Schwarzen Meer fließt.