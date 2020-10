Der Weltkonzern HP und die Rösler-Marke AM Solutions stellten dieser Tage das erste gemeinsam entwickelte Produkt aus der vor rund einem Jahr geschlossenen Kooperation vor: die HP 3D Automatic Unpacking Station. Die Firma Rösler hat ihren Sitz in Memmelsdorf in der Gemeinde Untermerzbach, und HP (bis 1. November 2015 Hewlett-Packard) gilt als einer der größten US-amerikanischen PC- und Druckerhersteller.

Die HP 3D Automatic Unpacking Station ist laut Firmenangaben eine Nachbearbeitungslösung, die erstmals das vollautomatisierte reproduzierbare Entpacken von additiv hergestellten Kunststoffteilen ermöglicht. Die Entwicklung der neuen Anlage, die auch am Standort in Memmelsdorf produziert wird, wurde laut Rösler in Rekordzeit umgesetzt. In einer durch die Corona-Pandemie bedingten schwierigen Zeit "zeigt dieses prestigeträchtige Projekt, dass die Firma Rösler mit Weitblick agiert und auf zukunftsträchtige Branchen beziehungsweise Produkte" setze, so das Unternehmen .

Der industrielle 3D-Druck, auch additive Fertigung genannt, ermöglicht es, Teile herzustellen, die in herkömmlichen Verfahren nicht oder nur sehr schwer möglich sind. Allerdings erfordern die aus dem 3D-Drucker stammenden Teile vor der weiteren Verwendung ein hohes Maß an Nacharbeit; so müssen zum Beispiel Pulverreste oder Stützstrukturen entfernt oder die Oberfläche entsprechend behandelt werden. Dies geschieht, im Gegensatz zum vollautomatischen Druckprozess, in den meisten Fällen noch manuell, was zeit- und kostenintensiv ist und letztendlich zu unterschiedlichen Qualitäten führt.

Diesen Umstand hat HP, ein weltweit führender Anbieter von industrietauglichen Lösungen für die additive und digitale Fertigung, frühzeitig erkannt und bereits vor einem Jahr eine Kooperation mit AM Solutions, der auf die automatisierte Nachbearbeitung additiv hergestellter Teile spezialisierten Marke von Rösler, geschlossen. Inzwischen ist aus dieser Zusammenarbeit mit der 3D Automatic Unpacking Station das erste Produkt entstanden. Sie macht es erstmals möglich, die gedruckten Teile automatisiert zu entpacken und somit den gesamten Druckprozess wirtschaftlicher und reproduzierbarer zu machen. Darüber hinaus kann jetzt eine erhebliche Menge des überschüssigen Pulvers wiederverwendet werden.

Eingeflossen in die erste gemeinsame Maschinenentwicklung sind das druck- und softwaretechnische sowie Material-Know-how von HP und die über 80-jährige Erfahrung in den Bereichen Oberflächenbearbeitung und Maschinenbau für industrielle Anwendungen von Rösler. Die Zusammenarbeit mit dem US-Konzern konnte dabei trotz bestehender Reisebeschränkungen durch Corona "optimal koordiniert und umgesetzt werden", so Rösler. Dadurch gelang es innerhalb von nur sechs Monaten, die komplette Neuentwicklung nicht nur zur Serienreife zu bringen, sondern auch drei Prototypen zu bauen und umfangreich zu testen.

Ramon Pastor (HP): "Mit Rösler beziehungsweise AM Solutions haben wir einen Partner, der mit den Industriestandards verschiedenster Branchen bestens vertraut ist und das notwendige Know-how sowohl im Bereich der Oberflächenbearbeitung als auch im Maschinenbau mitbringt."

Stephan Rösler, Geschäftsführer der Rösler Oberflächentechnik GmbH, resümiert: "Wir können voller Stolz auf das Erreichte blicken. Unsere Expertise in den Bereichen Oberflächenbearbeitung und Maschinenbau hat uns erfolgreich auf Augenhöhe mit einem Weltkonzern wie HP agieren lassen, und das unter den momentan vorherrschenden schwierigen Rahmenbedingungen. Für mich ist es wichtig, die Weichen für die Firma Rösler in Richtung zukunftsträchtiger Entwicklungen und Produkte zu stellen."

Bereits jetzt sind laut Rösler weitere innovative Lösungen für die automatisierte Nachbearbeitung 3D-gedruckter Teile in der Pipeline, deren Vorstellung für Anfang 2021 geplant ist. red