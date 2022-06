Die Namensgeber und Gründer von Labor LS Dr. Rüdiger Leimbeck und Prof Dr. Sonnenschein prägten das Unternehmen in den letzten 35 Jahren aktiv als Geschäftsführer, Vorstände, Aufsichts- und Verwaltungsräte. Bereits zum Jahreswechsel wurde der Sitz im Verwaltungsrat von Labor LS an die Nachkommen Anette Leimbeck und Dr. Lukas Sonnenschein übergeben. Sie bringen zukünftig ihre Expertise in die Führung des Labors ein und stellen die Einflussnahme der Gründerfamilien sicher.

Die feierliche Übergabe fand pandemiebedingt verzögert im Rahmen einer Abendveranstaltung in Anwesenheit der Eigentümer, des Verwaltungsrates und Treuhänders in der firmeneigenen 2020 eröffneten Cafeteria statt. Generalbevollmächtigter Werner Wohnhas hielt eine Laudatio und überreichte den beiden Eigentümern zwei Porträts, gemalt von einem regionalen Künstler.

In ihrer Funktion als Eigentümer werden Dr. Rüdiger Leimbeck und Prof. Dr. Bernd Sonnenschein weiterhin in die wesentlichen Entscheidungen eingebunden. Das Unternehmen Labor LS befindet sich auch in den kommenden Jahren mit seinem Portfolio und der Laborkapazität weiter auf stabilem Wachstumskurs. Dabei bleiben die Werte des Familienunternehmens in der DNA von Labor LS zukünftig durch die Nachkommen Anette Leimbeck und Dr. Lukas Sonnenschein im Verwaltungsrat und der langjährig etablierten Geschäftsführung vertreten. In den vergangenen Jahren gab es Investitionen von über 40 Millionen Euro in Baumaßnahmen und Geräteausstattung des Labors. Dabei sorgen auch die Investitionen in Aus-, Fort- und Weiterbildung für krisensichere Ausbildungs- und Arbeitsplätze in der Region, heißt es in der Pressemeldung. red