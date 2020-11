Zum Artikel "Religion und Ethik zusammen" vom 11. November: Um die Vermischung von Schulklassen während der Corona-Pandemie und damit die Corona-Ausbreitung einzudämmen, wünschen Eltern einen gemeinsamen Religionsunterricht aller Glaubensgruppen anstelle des konfessionsgetrennten Religionsunterrichts. Welch eine Gefahr für unsere Kinder, die dann vom falschen Glauben infiziert werden können! Das Kultusministerium schreibt darum: "Sobald die Auflagen zum Gesundheitsschutz auslaufen, ist der reguläre konfessionelle Religionsunterricht wieder aufzunehmen."

Wie ist das eigentlich in anderen Fächern? Besteht nicht die Gefahr, dass bei einem gemeinsamen Sozialkundeunterricht mein Kind von der falschen Parteiphilosophie, im Sportunterricht vom falschen Vereinssport oder beim Musikunterricht von der falschen Musikrichtung infiziert wird? Warum diese Angst gerade bei der Religion?

Es scheint, dass es das Kultusministerium verschlafen hat, dass die Zeit der Abgrenzung, ja Feindschaft zwischen den Religionsgemeinschaften der Vergangenheit angehört. In der Zeit der Ökumene, in der, Gott sei Dank, die verschiedenen Glaubensgemeinschaften und die Atheisten die gegenseitige Verteufelung durch Toleranz ersetzt haben, sollte auch das Kultusministerium statt der Trennung im Religionsunterricht die Lehrpläne so modernisieren, dass eine gemeinsame Unterweisung in Glaubens- und Sittenfragen erfolgt. Lasst uns dafür gemeinsam beten!

Wilhelm Hacker

Höchstadt an der Aisch