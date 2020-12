Eine Pfarrei, die den heiligen Martin als Namensgeber hat, ist eigentlich schon vom Patronat her zum Teilen verpflichtet. Unter dem Motto "St. Martin teilt" wurde deshalb in der Adventszeit eine sogenannte Wunschbaumaktion ins Leben gerufen, nachdem sich der Pfarrgemeinderat zuvor schnell einig war, die Aktion durchzuführen.

Nach Rückfrage bei der Caritas für den Landkreis Forchheim konnte man in Erfahrung bringen, dass es bereits für Kinder mehrere Aktionen gibt, für bedürftige Senioren bisher jedoch nichts. Also machte man sich ans Werk: Ein Baum wurde gespendet und im Eingangsbereich der Pfarrkirche St. Martin aufgestellt. Kugeln wurden von fleißigen Händen gebastelt und mit den entsprechenden Informationen (Gutschein besorgen in einem Forchheimer Drogeriemarkt im Wert von zehn Euro und im Pfarrbüro abgeben) an den Baum gehängt.

Und siehe da, die Aktion war ein voller Erfolg: 289 Gutscheine, das ergibt in Summe 2890 Euro, wurden innerhalb von zwei Wochen im Pfarrbüro von St. Martin abgegeben. Viele Gottesdienst- und Krippenbesucher, junge Familien, Frauen und Männer aller Altersstufen, brachten einen, zwei, fünf oder gar zehn Gutscheine.

Der Pfarrgemeinderatsvorsitzende Christopher Fleith übergab nun einen Karton voller Gutscheine, die teilweise hübsch verpackt und geschmückt waren, an Werner Lorenz vom Caritasverband in Forchheim. Dieser hatte sich bereit erklärt, die Verteilung der Gutscheine in Stadt und Landkreis Forchheim gewissenhaft zu übernehmen, und zeigte sich hocherfreut über die große Anzahl von Gutscheinen, mit denen bedürftigen Senioren in Forchheim eine Weihnachtsfreude bereitet wird. red