Mit dem Thema "Kopfüber seltsam" laden Elfriede Schneider und Johannes Simon zur "Sinnzeit" für Sonntag, 13. Dezember, um 18 Uhr in die Pfarrkirche Knetzgau ein. Ralf Hofmann an der Orgel und Doris Wasser mit Sologesang gestalten den "Gottesdienst für Ungläubige, Zweifler und andere gute Christen", wie er bei der Einführung der Reihe einst genannt worden ist, musikalisch mit.

Johannes Simon dazu: "Die Welt und das Leben stehen auf dem Kopf. Das könnte man vielleicht als Überschrift über 2020 setzen - so schreibt mir jemand im November. Die Gruppe ,Silbermond' nimmt im neuen Lied vom anderen Sommer genau diese Gedanken auf. Daraus wurde unser Thema ,Kopfüber seltsam' für den dritten Advent 2020. Wir wollen am Sonntagabend Zeit geben, das zurückliegende Jahr anzuschauen und adventlichen Mut für die Zukunft zu schöpfen. Die Besucherinnen und Besucher bitten wir, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen und sich warm anzuziehen. Gerne können sie auch eine Decke mitbringen, da die Kirche nicht geheizt werden kann. Für das Sitzen im nötigen Abstand wird gesorgt. Die Hygieneregeln werden beachtet."

Am Sonntag, 10. Januar, gibt es eine weitere "Sinnzeit" um 18 Uhr in der Pfarrkirche Ebern. In Knetzgau ist die nächste am 14. Februar geplant. Tagesaktuelle Informationen gibt es im Internet unter www.sinnzeit.de oder Ruf 09521/9512471 bei Pastoralreferent Johannes Simon. red