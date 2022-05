Der Bund Naturschutz präsentiert am Mittwoch, 1.Juni, um 19 Uhr das neu erschienene Buch über die Schmetterlinge im Landkreis Bad Kissingen. Im Rahmen eines Lichtbildvortrags stellt der Schmetterlingsexperte Oskar Jungklaus im Gasthaus "Traube" das Buch und die Vielfalt der Schmetterlingsarten vor.

Jungklaus hat über Jahrzehnte 1200 Schmetterlingsarten im Landkreis bestimmt und fotografiert. Daraus ist ein prächtiges Buch mit 1891 Fotos entstanden. Jede einzelne Seite des 448 Seiten starken und zwei Kilogramm schweren Bandes soll Lust machen, die Lebensräume der Schmetterlinge im Biosphärenreservat Rhön zu besuchen.

Situation der Schmetterlinge

Prof. Dr. Kai Frobel, der Artenschutzreferent des BN Bayern, wird an dem Abend eine kurze Einführung zur Situation der Schmetterlinge geben.

Die Veranstaltung ist für jedermann und kostenfrei.

Neben den reich bebilderten Artenbeschreibungen schildern einzelne Kapitel die Landschaften im Landkreis Bad Kissingen, in denen die Schmetterlinge leben: von Maßbach und Münnerstadt sowie dem Saaletal bei Bad Bocklet über die Schwarzen Berge, die Platzer Kuppe bis zum Tor der Rhön bei Hammelburg. Weitere Kapitel gehen auf die Gefährdung der Schmetterlinge, den Artenschwund ein. Es geht aber auch um Lichtverschmutzung oder um die Definition, was denn eigentlich ein Schmetterling ist.

Das Buch kostet 39,95 Euro und kann in der Geschäftsstelle des Bund Naturschutz in Bad Brückenau sowie über den Buchhandel bezogen oder am Vortragsabend in Rannungen erworben werden. red