Aufgrund der aktuellen Corona-Regeln kommt es über die Weihnachtsfeiertage auch in den katholischen Kirchen im Landkreis Bamberg zu geänderten Gottesdienstzeiten. Im Folgenden listen wir die Gottesdienste in den Seelsorgebereichen Main-Itz und Gügel auf, weitere folgen in unserer morgigen Ausgabe.

Bei den Gottesdiensten ist in der Regel eine Anmeldung erforderlich. Sonst stehen nur Restplätze zur Verfügung. Näheres erfährt man auf den Internetseiten der Pfarreien oder in den Pfarrämtern. Siehe auch https://pfarreien.erzbistum-bamberg.de/pfarreien-alphabetisch-2019/index.html.

Seelsorgebereich Main-Itz

Hallstadt

24.12., 15.30 Uhr, Krippenfeier, Marktplatz; 17 Uhr Familienmette, Kirche und Marktplatz (Live-Stream); 19.30 Uhr Christmette Kirche und Marktplatz (Livestream)

25.12., 9 und 10.30 Uhr Festgottesdienst

26.12., 9 und 10.30 Uhr Festgottesdienst

Dörfleins

24.12., 14.30 Uhr Krippenfeier vor der Kirche

Oberhaid

24.12., Feiern zum Heiligen Abend: 14 Uhr (Kindergarten), 15 Uhr (Grundschule); 16 Uhr (Kommunionkinder und Ministranten), 17 Uhr (Senioren); 18 und 19.30 Uhr Christmette

25.12., 10.30 Uhr Eucharistiefeier

26.12., 10.30 Uhr Eucharistiefeier, 15 Uhr WG mit Kindersegnung

Unterhaid

24.12., 15 Uhr Feier für Kinder, 17.30 Uhr Christvesper

25.12., 9 Uhr Eucharistiefeier

26.12., 14 Uhr WG mit Kindersegnung

Staffelbach

24.12., 15.15 Uhr Feier für Kinder (im Ort), 15.30 Uhr Feier für Senioren, 19.30 Uhr Christmette (WG)

25.12., 10 Uhr WG mit Kindersegnung

26.12., 9 Uhr Eucharistiefeier

Kemmern

24.12., 13.30, 15., 16.30 Uhr Heiligabend-Feier (WG); 18, 19.30 Uhr Christmette

25.12., 8.30 und 10.15 Uhr Festgottesdienst

26.12., 8.30 und 10.15 Uhr Festgottesdienst

Breitengüßbach

24.12., 15.30, 17, 18.30 Uhr Heiligabend-Feier (WG); 19.30 Uhr Christmette

25.12., 10.15 und 19 Uhr Festgottesdienst

26.12., 10.15 und 19 Uhr Festgottesdienst

Ebing

24.12., 13.30, 15, 16.30 Heiligabend-Feier (WG); 18 und 19.30 Uhr Christmette

25.12., 8.30 und 10.15 Uhr Festgottesdienst

26.12., 8.30 und 10.15 Festgottesdienst

Rattelsdorf

24.12., 16 Uhr Kinderchristvesper; 18 Uhr Christmette.

Medlitz

24.12. 19.30 Uhr Christmette.

Hohengüßbach

24.12., 15.30 Christmette

25.12., 8.30 Festgottesdienst

Unteroberndorf

25.12., 19 Uhr Festgottesdienst

26.12., 19 Uhr Festgottesdienst

Sassendorf

24.12., 16.30 Uhr Christmette

26.12., 8.30 Uhr Festgottesdienst

Zückshut

24.12., 15.30 Christmette

26.12., 17.30 Festgottesdienst

Zapfendorf

24.12., Kindermetten: 14 Uhr für Kirchschletten und Lauf; 15 Uhr für Oberleiterbach und Unterleiterbach; 16 Uhr für Zapfendorf; 19.30 Uhr Christmette

25.12., 17.30 Uhr Festgottesdienst

26.12., 10.30 Uhr Eucharistiefeier

27.12., 10.30 Uhr Eucharistiefeier mit Kindersegnung

Lauf

24.12., 17 Uhr Christmette

26.12., 9 Uhr Eucharistiefeier mit Kindersegnung

Kirchschletten

24.12., 17 Uhr Christmette

25.12., 10 Uhr Festgottesdienst

27.12., 9 Uhr Eucharistiefeier mit Kindersegnung

Oberleiterbach

24.12., 17.30 Uhr Christmette

27.12., 10 Uhr Eucharistiefeier mit Kindersegnung

Unterleiterbach

24.12., 18 Uhr Christmette

26.12., 17.30 Uhr Eucharistiefeier mit Kindersegnung

Seelsorgebereich Gügel

Scheßlitz

24.12., 10.30 und 14 Uhr Krippenwegfeier für Kinder; 15 und 16.30 Uhr Christfeier als WGF; 19 Uhr Christmette

25.12., 9.15 Uhr Festgottesdienst

26.12., 9.15 Uhr Festgottesdienst

Giech

24.12., 19 Uhr Christmette

25.12., 10.30 Uhr Festgottesdienst

26.12., 9 Uhr Festgottesdienst

Peulendorf

24.12., 19 Uhr Christmette

26.12., 10.30 Uhr Festgottesdienst

Wattendorf

24.12., 15.30 Uhr Krippenwegfeier für Kinder; 20 Uhr Christmette

25.12., 9 Uhr Festgottesdienst

Kümmersreuth

26.12., 10.30 Uhr Festgottesdienst

Weichenwasserlos

24.12., 17 Uhr Christmette

25.12., 10.30 Uhr Festgottesdienst

26.12., 9 Uhr Festgottesdienst

Königsfeld

24,12., 15.30 Uhr Kindermette auf dem Kirchplatz, 19 Uhr Christmette

25.12., 9.30 Uhr Pfarrgottesdienst, 17 Uhr Wortgottesfeier

26.12., 9 Uhr Eucharistiefeier

Ludwag

24.12., 15.30 Uhr Kindermette, 17.30 Uhr Christmette

25.12., 10.30 Uhr Festgottesdienst

26.12., 10.15 Uhr Eucharistiefeier

Steinfeld

24.12., 14 und 16 Uhr Weihnachtsgottesdienst

25.12., 10.30 Uhr Festgottesdienst

26.12., 17.30 Uhr Eucharistiefeier

Stadelhofen

24.12., Uhr 15.30 Uhr Kindermette; 18.30 Uhr Christmette

25.12., 9 Uhr Festgottesdienst

26.12., 9 Uhr Pfarrgottesdienst

Hohenpöltz

24.12., 19.30 Uhr Andacht

26.12., 9.30 Uhr Wortgottesfeier

Memmelsdorf

24.12., 16 Uhr Seniorenmette; 17.30 Uhr Christmette für Kremmeldorf; 19.45 Uhr Christmette

25.12. 10.30 Uhr Festgottesdienst

26.12. 9 Uhr Messfeier; 10.30 Uhr Messfeier für Kremmeldorf

Drosendorf

24.12., 14.30 Uhr Kinderkrippenfeier; 16.15 Uhr Familienmette; 18.30 Uhr Christmette

25.12., 18 Uhr Festgottesdienst

Gundelsheim

24.12., 14 Uhr Jugendmette auf dem Schulhof, 16 / 17 Uhr Kindermette; 20 Uhr Christmette

25.12., 10.30 Uhr Festgottesdienst

26.12., 9 Uhr Messfeier

Lichteneiche

24.12., 14.45 und 16 Uhr Kindermette; 18.30 Uhr Christmette

25.12., 9 Uhr Festgottesdienst

26.12., 10.30 Uhr Festgottesdienst

Merkendorf

24.12., 14 Uhr Seniorenmette, 16 Uhr Mette; 18 Uhr Christmette

25.12., 9 Uhr Festgottesdienst

26.12., 10.30 Uhr Festgottesdienst mit Kindersegnung