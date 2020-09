Wir leben in einer Wegwerfgesellschaft: Die Möbel vom Billig-Hersteller werden beim Wohnungswechsel oft einfach entsorgt. Deren Umzug wäre zu aufwendig, oder sie würden ihn eventuell gar nicht überleben – also zum Neukauf ins Möbelhaus. Das alte Smartphone schmeißen viele Nutzer alle zwei Jahre zum Elektroschrott, der Handyvertrag sieht dann sowieso ein Neues vor. Auch unzählige Kleidungsstücke landen im Abfall; teilweise nur, weil sie nicht mehr in Mode sind. Wesentlich schlimmer als all das sind jedoch die Lebensmittel, die täglich im Müll landen. Zumal, da manche Menschen von der Hand in den Mund leben müssen – und das nicht nur in der Dritten Welt. Umso wertvoller ist das Engagement von Ehrenamtlichen, die Nahrungsmittel vor dem Wegwerfen bewahren und sie an Bedürftige ausgeben. Davon profitieren nicht nur die Empfänger, sondern auch die Helfer, deren Selbstwertgefühl durch die gute Tat steigt. Eine Win-Win-Situation also.

