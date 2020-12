Nach der dieses Jahr digital durchgeführten Vertreterversammlung verabschiedete die VR-Bank Erlangen-Höchstadt-Herzogenaurach die turnusmäßig ausscheidenden Aufsichtsräte in der konstituierenden Sitzung. Wie es in einer Pressemitteilung der Bank heißt, gab Dorothea Neubauer mit Erreichen der Altersgrenze ihr Amt auf, Kurt Greiner und Georg Regenfus verzichteten bewusst auf ein Aufsichtsratsmandat, da sich das Gremium sukzessive verkleinern will.

Aufsichtsratsvorsitzender Martin Mehl wurde für eine weitere Amtszeit von drei Jahren wiedergewählt. Er würdigte die scheidenden Mitglieder für ihr jahrelanges genossenschaftliches Wirken: "Sie haben Menschen zusammengebracht und mit diplomatischem Geschick manche Konflikte zum Wohl der Gesamtbank ausgeglichen." red