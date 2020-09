Die Volkshochschule im Kreis Haßberge weist auf zwei Kurse zum Thema Musik in Ebern hin. Anmeldungen sind online unter www.vhs-hassberge.de oder unter der Telefonnummer 09521/94200 erbeten.

In Zusammenarbeit mit der Musikschule Ebern veranstaltet die Volkshochschule Haßberge ab Donnerstag, 17. September, einen Gitarre-Kurs für Fortgeschrittene. Im Mittelpunkt steht der praxisorientierte Ausbau der eigenen Begleitfähigkeiten auf der akustischen Gitarre, wobei auch theoretische Zusammenhänge betrachtet werden. Der Kurs findet an acht Abenden, auch in den Ferien, um 19 Uhr in der Musikschule in Ebern statt.

"Liedbegleitung für Erziehende/Lehrkräfte und Eltern" heißt ein Kurs für Eltern, pädagogische Fachkräfte und Interessierte, die schon immer einmal die Liedbegleitung im Kindergartenbereich erlernen wollten. In dem Kurs werden Themen wie einfache Liedbegleitung mit Stabspielen und Percussioninstrumenten, Stimmbildung mit und für Kinder, Singen mit Kindern, musikalische Begrüßungs- und Schlussrituale, Tanz- und Bewegungsspiele sowie Klanggeschichten behandelt. Der Kurs findet ab Mittwoch, 16. September, statt und umfasst acht Abende (auch in Ferien). Beginn ist um 18.30 Uhr in der Musikschule Ebern. ft