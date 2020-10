Die Volkshochschule (VHS) Adelsdorf bietet in Zusammenarbeit mit Sonja Gößwein mehrere Kurse an, für die es noch freie Plätze gibt. Die Anmeldung zu diesen und weiteren Kursen ist online unter www.vhs-adelsdorf.de oder per E-Mail an vhs@adelsdorf.de möglich. Kursort ist jeweils das Schloss Adelsdorf.

Y 210 Positives Denken: Ist das Glas halb leer oder halb voll? Die positive Psychologie lehrt uns, unsere Aufmerksamkeit nicht auf Probleme zu richten, sondern die Pluspunkte im Leben zu sammeln: positive Gefühle, Engagement, Verbundenheit mit anderen, Selbstwirksamkeit. Gute Laune und ein neues Lebensgefühl sind damit fast schon vorprogrammiert. Die Materialkosten in Höhe von drei Euro sind am Kursabend beim Dozenten zu bezahlen. Termin ist Donnerstag, 12. November, von 18.30 bis 21.30 Uhr, die Kursgebühr beträgt 15 Euro.

Y 211 Lernen macht Spaß - Mit Lerncoaching mehr Leichtigkeit und Freude im Schulalltag: Lerncoaching hilft, erfolgreicher und mit mehr Freude zu lernen. Es baut auf den individuellen Stärken jedes Einzelnen auf und bietet Strategien, um nachhaltig die eigenen Lernkompetenzen und die Lernmotivation zu steigern. Bezeichnungen wie "Pauken" oder "Büffeln" kennt jeder, wenn es um das Thema Lernen geht. Wie aber sieht zum Beispiel eine optimale Prüfungsvorbereitung aus? Wie schaffe ich es, mit minimalem Aufwand den maximalen Lerneffekt zu erzielen? Dieser Workshop richtet sich an alle, die mit mehr Spaß und Leichtigkeit lernen möchten. Termin ist Donnerstag, 29. Oktober, von 16.30 bis 18 Uhr, die Kursgebühr beträgt zehn Euro.

Y 212 Eltern-Lerncoaching für mehr Leichtigkeit und Freude Ihres Kindes im Schulalltag: Dieser Abend richtet sich an Eltern, die ihre Kinder beim Lernen noch besser unterstützen möchten. Termin ist Donnerstag, 29. Oktober, von 18.30 bis 20 Uhr, die Kursgebühr beträgt zehn Euro. red