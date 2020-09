Die VHS Bamberg land lädt am Dienstag, 29. September, um 19 Uhr zu einem Onlinevortrag und Diskussion zum Thema "Die USA vor der Wahl - und am Abgrund?" ein. Es referiert Hubert Wetzel. In den USA steigt die Zahl der Infizierten und Toten schier unaufhörlich. Millionen US-Amerikaner sind arbeitslos geworden. Präsident Donald Trump spaltet das Land derweil weiter, um bei seinen Anhängern Angst und Empörung anzuheizen und um auf diese Weise die Präsidentenwahl im November zu gewinnen. Trumps Herausforderer Joe Biden führt in den Umfragen. Welche Chancen hat er auf den Wahlsieg? Hubert Wetzel beschreibt und analysiert seit vier Jahren als SZ-Korrespondent in den USA die dortige Lage. Nähere Infos, Anmeldung und viele weitere Angebote unter www.vhs-bamberg-land.de/online-lernen-alle-angebote. red