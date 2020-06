Die Teufelshöhle auf Abwegen erkunden

Am Freitag, 26. Juni, findet ab 17.30 Uhr erstmals in diesem Jahr die Höhlentour "Teufelshöhle exklusiv" statt. In etwa 90 Minuten erfahren die Besucher viele Details zur Höhlengeschichte, die während einer normalen Führung nicht angesprochen werden. Darüber hinaus werden auch Bereiche der Höhle begangen, die nicht am üblichen Führungsweg liegen. Die Teilnehmergebühr beträgt für Erwachsene neun Euro, für Kinder und Jugendliche acht Euro. Eine Anmeldung an der Höhlenkasse oder telefonisch unter 09243/208 ist erforderlich. red