Die Termine für 2021 stehen fest

Eine Eheschließung bedeutet für die Betroffenen immer eine Menge an Vorarbeit und Planung. Wichtig ist natürlich in erster Linie der Hochzeitstermin, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Bad Kissingen.

Das Standesamt der Stadt Bad Kissingen hat jetzt die beliebten Termine für Samstage bereits für das Jahr 2021 festgelegt, heißt es in der Information weiter. Die Eheschließungstermine im nächsten Jahr können ab sofort - auch telefonisch unter Tel.: 0971/807 22 22 - reserviert werden, wie die Verantwortlichen ergänzend mitteilen.

Alle Samstage im Mai

Neu ist, dass alle vier Samstage im Mai 2021 als Trausamstage angeboten werden. Folgende Termine stehen zur Verfügung: im Rathaus (Trausaal oder Sitzungssaal) am 9. Januar, am 23. Januar, am 27. Februar, am 20. März, am 10. April, am 15. Mai, am 22. Mai, am 29. Mai, am 26. Juni, am 3. Juli, am 7. August, am 11. September, am 25. September, am 23. Oktober, am 20. November, am 4. Dezember und am 18. Dezember; im Regentenbau (Weißer Saal, Salon Fontane oder Grüner Saal) am 6. Februar, am 24. April, am 8. Mai und am 21. August; im Luitpoldbad (Eckrisalit) am 6. März, am 10. Juli, am 9. Oktober und am 13. November; im Alten Rathaus (Sitzungssaal) am 12. Juni. sek