Was man über virtuelles Geld wissen sollte, das zeigt die Hochschule Coburg in einer Veranstaltung: In den vergangenen Wochen ist der Wert der virtuellen Kryptowährung Bitcoin in die Höhe geschnallt. 1 Bitcoin entspricht aktuell 33 632,19 Euro (Stand 8.1.2021). Doch wie kommen Bitcoins zustande? Die Technik, die dahinterliegt, nennt sich Blockchain. Im Rahmen der Creapolis-Reihe "Was ist ..." erklärt Prof. Dr. Thomas Wieland am Montag, 11. Januar, um 17.30 Uhr online, was Blockchains überhaupt sind, wo wir der neuen Technologie überall begegnen und welche Chancen beziehungsweise Risiken sie birgt. Prof. Wieland forscht an der Hochschule Coburg auf dem Gebiet des Mobile Computing, der Netzwerktechnik und der IT-Sicherheit. Kurzentschlossene, die an dem Thema interessiert sind, können sich zu der Zoom-Veranstaltung ab 17.20 Uhr einloggen unter bit.ly/was-ist-block-chain, teilt die Hochschule Coburg mit. red