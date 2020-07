Die Stadt und deren Geschichte erkunden

Im Rahmen der Tour "Gut bewirtet und bewacht, ruft Bad Kissingen zur guten Nacht" erkunden Besucher und interessierte Einwohner mit dem Nachwächter am Mittwoch, 29. Juli, und am Freitag, 31. Juli, ab 21 Uhr die Stadt und ihre Geschichte. Die Tour startet an der Tourist-Info Arkadenbau. Am Samstag, 1. August, wandeln Gäste und Besucher auf den Spuren von Friedrich von Gärtner und Max Littmann im Rahmen der Führung "Weltbad-Architekten in Bad Kissingen". Treffpunkt ist um 13.30 Uhr an der Tourist-Info Arkadenbau, direkt im Kurgarten. Sole, Salz, Saline - Was es damit auf sich hat und welche zentrale Rolle das Wasser für Bad Kissingens Entwicklung zum Staatsbad spielte, vermittelt die Erlebnisführung "Erlebnis Heilwasser im Wandel der Zeit". Die geführte Tour startet um 10.30 Uhr am Sonntag, 2. August, im Kurgarten, vor dem Eingang des Arkadenbaus. Die Teilnehmerzahl für die Führungen ist begrenzt. Karten sind in der Tourist-Information Arkadenbau, Tel.: 0971/804 84 44 oder unter E-Mail kissingen-ticket@badkissingen.de erhältlich. sek