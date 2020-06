Die Stadt sucht zwölf neue Kandidaten für die Bürgernadel

Ab sofort nimmt die Stadt Vorschläge für mögliche Anwärter der Bamberger Bürgernadel 2020 entgegen. Zwölf neue Kandidaten werden dabei gesucht.

Die Bürgernadel ist ein Gemeinschaftsprojekt der Stadt Bamberg mit der Mediengruppe Oberfranken. Mit ihrer Verleihung soll Dank und Anerkennung für ehrenamtliches Engagement öffentlich ausgesprochen werden. Voraussetzung für die Auszeichnung ist ein mehrjähriges ehrenamtliches Engagement zum Wohle der Stadt Bamberg und ihre Bürgerinnen und Bürger. Nicht erforderlich ist dabei, dass das Engagement in einem Funktionärsamt oder innerhalb eines Vereins oder einer Institution erbracht wird. Auch Einzelinitiativen können vorgeschlagen werden. Eine Jury wählt die Preisträger aus. Die feierliche Aushändigung der Bamberger Bürgernadel erfolgt Ende des Jahres 2020.

Vorschläge mit schriftlicher Begründung gehen an: Stadt Bamberg, Ansprechpartnerin: Anja Klüser-Macioschek, Rathaus Maxplatz, 96047 Bamberg oder per Mail an: anja.klueser@stadt.bamberg.de. red