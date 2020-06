Die Stadt nicht zu Tode beruhigen

Zum Thema "Fahrradfahren in Coburg" erreichte die CT-Redaktion folgender Leserbrief: Liebe Stadträte und Herr Bürgermeister, ich nutze an ungefähr 340 Tagen im Jahr mein Fahrrad und freue mich auf verbesserte Bedingungen. Kopenhagener Zustände wären traumhaft!

Sehr gut kenne ich das Problem plötzlich aufgerissener Pkw-Türen oder rücksichtsloser Ausparker, die besonders anschaulich in der Alexandrinenstraße zu beobachten sind.

Wie es der Zufall so will, arbeite ich in der Ketschendorfer Straße in einem Elektro-Einzelhandelsgeschäft, direkt an einer vorgestellten Gefahrenzone.

Ich sehe den Schweiß auf der Stirn meines Chefs ausbrechen, sollte es hier zu einem absoluten Halteverbot kommen. Ent- und Beladezone sind für diese Art von Geschäften existenziell! Und solche Ängste haben viele Ladenbetreiber in Coburg.

Wir alle wünschen uns eine lebendige Stadt. Wir wollen Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe und die Art der Fortbewegung wählen können!

Mein Appell lautet: Die Stadt darf nicht zu Tode beruhigt werden. Wir müssen alle Rücksicht aufeinander nehmen. Finden Sie die goldene Mitte! Christine Kissing

Coburg