Gebäude wie der Regentenbau, Arkadenbau und Wandelhalle sind wichtiger Bestandteil der Ernennung zum Unesco-Welterbe. Interessierte können an der "Führung durch die historischen Gebäude und Kuranlagen" teilnehmen. Dabei erfahren sie Wissenswertes rund um deren Geschichte. Die Führung findet am Samstag, 26., Sonntag, 27., sowie Montag, 28. Februar um 14 Uhr statt. Karten sind in der Tourist-Info Arkadenbau, telefonisch unter 0971/804 84 44 oder kissingen-ticket@badkissingen.de erhältlich. Treffpunkt ist am Eingang des Regentenbaus. Foto: Heji Shin