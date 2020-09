Zum Artikel "Franken geht das Wasser aus" vom 10.08.: Seit Jahren wird über die Trockenheit in Franken berichtet und die Experten suchen nach Lösungen. Wenn man aber durch Neubaugebiete geht, sieht man jede Menge riesige Pools gefüllt mit Trinkwasser und die Rasensprenger sind in Betrieb. Wie passt das mit Wasserknappheit zusammen? Zudem werden in jeder Gemeinde immer neue Baugebiete ausgewiesen und an das vorhandene Wassernetz angeschlossen. Wenn dann das Wasser knapp wird, bohrt man eben einen neuen Tiefbrunnen. Es ist aber bekannt, dass Tiefbrunnen den Grundwasserspiegel weiter absenken und dadurch auch die Tiefwurzler unter den Bäumen kaum noch an Wasser kommen und absterben. Weniger Bäume bedeutet aber auch weniger Regen. Zusätzlich kann durch die Versiegelungen in den Baugebieten noch weniger Wasser im Boden versickern und fehlt somit auch als Grundwasser. Leider sieht es so aus, dass dies die verantwortlichen Personen nicht interessiert; es wird weitergemacht wie bisher.

Die Rechnung werden die Kinder bezahlen, die sich jetzt auf gut gesprengten Rasenflächen in den Gartenpools tummeln.

Sonja Wagner

Hallerndorf