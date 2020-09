Die Arbeiterwohlfahrt hat Ferienabenteuer angeboten. Das Programm wurde wegen der Corona-Pandemie laut Awo so gestaltet, dass die Kinder die meiste Zeit im Freien verbringen konnten. Wegen Corona hatte die Awo das Oster- und Pfingstferienabenteuer ausfallen lassen müssen. Deshalb waren Eltern und Kinder froh, dass das Programm in den Sommerferien zustande kam.

Tolles Programm

Michaela Elflein und ihr Team hatten ein tolles Programm erarbeitet und mithilfe von Praktikanten der Fachakademie Haßfurt erfolgreich umgesetzt. So konnten die Kinder Spielplätze in Kaltenbrunn und Unterpreppach besuchen. Sie organisierten selbst eine Schatzsuche durch Ebern. An heißen Tagen waren sie auf Wasserspielplätzen zur Abkühlung unterwegs. Einige Kinder haben kleine Theaterstücke eingeübt und aufgeführt. Auf dem Reiterhof in Baunach waren die Kinder begeistert mit Putzen der Pferde, Reiten und sogar Bemalen der Pferde beschäftigt. Sie gestalteten Baumscheiben, die jetzt am Zaun des Betreuungsgebäudes hängen. Die Buben und Mädchen bastelten und malten.

Über 50 Kinder nahmen in den sechs Wochen der Ferien am Programm teil, einige von ihnen sogar mehrere Wochen. Eine Vielzahl von Sponsoren unterstützte das Ferienabenteuer. red