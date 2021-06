Die Gemeinde Ahorn hat einen neuen Seniorenbeirat gewählt. Bei einem ersten Treffen der neu gewählten Mitglieder und des erweiterten Teams wurden die Ergebnisse der Seniorenbeiratswahl bekannt gegeben. Von 1410 wahlberechtigten Bürgern haben 635 ihre Stimmen abgegeben.

Dorothee Gerhardt, die Leiterin des Bereichs Soziales, wies darauf hin, dass die Wahlergebnisse alle sehr dicht beieinander lagen. Die hohe Wahlbeteiligung der Gemeindebürger, die 60 Jahre und älter sind, spreche vor allem für die bisherige gute Arbeit des Seniorenbeirates, sagte Gerhardt.

Dem gewählten Gremium gehören für die nächsten drei Jahre Georg Schafhauser, Heinrich Fischer, Gudrun Zwilling, Inge Herpich und Joke Weigand an. Bürgermeister Martin Finzel ist Kraft seines Amtes Vorsitzender des Seniorenbeirats. Silvia Finzel ist die Seniorenbeauftragte des Gemeinderates und ebenfalls automatisch Mitglied im Seniorenbeirat. Zukünftig ist dieses Gremium der Ansprechpartner für den Gemeinderat, die Gemeindeverwaltung sowie für die sozialen Verbände und Einrichtungen zu allen seniorenrelevanten Themen. Der Seniorenbeirat fungiert als Sprachrohr der Senioren, ist überparteilich und politisch unabhängig tätig. Die Stimmen für die weiteren Bewerber wurden auch gewertet, diese Personen wurden als Mitglieder des erweiterten Teams benannt. Dies sind Karl Schafhauser, Gerhard Baumgärtner, Ursula Herpich und Inge Herpich. Sie unterstützen den Seniorenbeirat mit Rat und Tat, denn die Themen sind vielfältig und betreffen so gut wie alle Lebensbereiche. Von Wohnen und Verkehr über Kultur und Bildung bis hin zu Gesundheit und Pflege erarbeitet der Seniorenbeirat Strategien und Lösungen, die allen Ahorner Senioren zugutekommen. Auch das Seniorenbüro und das Café im Bürgerhaus Linde werden vom Seniorenbeirat und dem erweiterten Team geführt. "Die Seniorenarbeit ist eine interessante, vielfältige und wichtige Aufgabe in der Gemeinde Ahorn", betonte Bürgermeister Martin Finzel.

Und das Gremium soll noch ein bisschen größer werden. Dem Team werden auch Anita Krahl für den Marienverein, die Familie Völker vom Förderkreis Ahorn und weitere noch zu benennende Personen aus dem Bereich Kirche angehören. red