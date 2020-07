Haßfurt aktualisiert vor 48 Minuten

Die Selbsthilfegruppe Morbus Osler trifft sich

Das nächste Treffen der Selbsthilfegruppe (SHG) Morbus Osler findet am Sonntag, 26. Juli, um 10 Uhr an der Waldorfschule in Haßfurt im Freien statt. Alle Interessierten treffen sich am Caritashaus, um...